В команде Трампа анонсировали отмену до 70% указов Обамы Избранный президент США также, вероятно, попытается "наладить контакт" с представителями Демократической партии.

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Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, являющийся доверенным лицом Дональда Трампа, заявил, что избранный президент США после инаугурации отменит до 60%-70% указов, подписанных Бараком Обамой.

Об этом сообщает Washington Times.

"Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом", - сказал Гингрич.

Он также выразил надежду, что новому президенту удастся добиться отмены или отсрочки вступления в силу даже тех указов своего предшественника, которые не подлежат пересмотру или аннулированию.

Гингрич высказал мнение, что Трамп также попытается "наладить контакт" с некоторыми представителями Демократической партии, что может помочь ему "добиться увеличения количества сторонников в Белом доме и Сенате".

Напомним, ранее Трамп заявил, что планирует закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation во избежание возникновения конфликта интересов.