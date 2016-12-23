Меркель подтвердила личность исполнителя берлинского теракта В перестрелке с террористом пострадал итальянский полицейский.

Анис Амри

Застреленный итальянскими стражам порядка тунисец Анис Амри действительно был исполнителем теракта на берлинской предрождественской ярмарке.

Об этом рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает агентство Рейтер.

"Все факты свидетельствуют о том, что именно Анис Амри убил 12 человек на рождественском рынке на Брайтшайдплац и ранил многих других", - заявила она.

Амри был убит миланскими полицейскими ранее 23 декабря. Патрульные остановили его около 03:00 утра по местному времени (04:00 по Киеву) для проверки документов в итальянском городе Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан). Полицейские попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что Амри выхватил из рюкзака пистолет и начал стрелять по стражам порядка, один из которых получил ранение в плечо.

Ответным огнем предполагаемый террорист был уничтожен.

Глава МВД Италии Марко Миннити в ходе специальной пресс-конференции заявил, что идентифицировать тело Амри удалось по приметам, а также по отпечаткам пальцев. "Без сомнения, убитый в перестрелке - это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри", - заявил министр.

Вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек. Еще 48 получили ранения. В числе погибших был и гражданин Украины.