В США израильскую фармкомпанию оштрафовали за взятки украинскому чиновнику Teva и ее дочерние компании платили миллионы долларов взяток представителям правительств в ряде стран.

Израильский фармацевтический гигант, крупнейший в мире производитель лекарственных препаратов-дженериков Teva заплатит 519 млн долларов штрафа за взяточничество в ряде государств.

Согласно заявлению министерства юстиции США, в ходе расследования установлено, что представители компании давали взятки главным должностным разных стран, в частности Украины, России и Мексики, в обмен на содействие в продвижении лекарств на их рынках.

Об этом сообщает DW.

Teva согласилась на уплату штрафа после того, как ее российская дочерняя компания была признана виновной в нарушении закона о коррупции за рубежом, после чего она подписала соглашение об отсрочке судебного преследования, сообщили в Минюсте США.

"Teva и ее дочерние компании платили миллионы долларов взяток представителям правительств в разных странах и целенаправленно отказывалась вводить систему внутреннего контроля, исключающую взяточничество", - заявила помощник министра юстиции США Лесли Колдуэлл.

В рамках дела рассматривалась и коррупционная схема в Украине, касающаяся 2001 и 2011 годов, сообщает AFP. Установлено, что компания давала взятки украинскому чиновнику, который, в свою очередь, способствовал продвижению лекарств Teva на украинском внутреннем рынке.

Также компания с 2010 по 2012 год давала взятки главному чиновнику российского правительства в обмен на продвижение лекарств, вследствие чего Teva получила более 200 млн долларов прибыли. Российский чиновник обогатился на около 65 млн долларов.

В Мексике с 2005 года компания платила взятки врачам, которые работают в государственных медицинских учреждениях, за продвижение своих лекарств.

В самом фармконцерне заверили, что начали проверки еще в начале 2012 года и освободили всех причастных к коррупционным схемам.