США вернули Японии 40 гектаров земель на острова Окинава Присутствие США на Окинаве уменьшится примерно на 20%.

Американская военная база в префектуре Окинава, Япония Фото: EPA/UPG

Правительство США официально передало Японии право собственности на часть земель из-под военной базы на острове Окинава.

Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

"Вооруженные силы США вернули право собственности на 10 тыс. акров (около 40 га) площади для военных тренировок Японии во время церемонии, организованной в среду премьер-министром Японии Синдзо Абэ в его офисе в Токио", - отметили в Пентагоне.

Официальное мероприятие состоялось в присутствии посла США в Японии Кэролайн Кеннеди и командующего силами США в Японии генерал-лейтенанта Джерри Мартинеса. Еще одна церемония должна пройти в четверг на самом острове Окинава.

"Это возвращение (земель - ред.) уменьшит присутствие США на Окинаве примерно на 20%, что является важным шагом в выполнении плана объединения территорий Окинавы, что в конечном итоге должно привести к передаче 60 тыс. акров (более 240 га) земли к югу от авиабазы Кадена", - отметила во время церемонии посол США.

Передача земель демонстрирует приверженность США к уменьшению воздействия на граждан Японии, которые живут на острове при одновременном сохранении обязательств Америки по защите Японии, добавила посол.

Министр обороны США Эштон Картер заявил о важности возвращения земель на Окинаве во время пребывания с визитом в Японии 6-7 декабря. Это самая большая территория, которую США вернули Японии с 1972 года.

На территории американской военной базы на Окинаве регулярно проходили учения, в которых принимал участие американский военный контингент в Японии, который составляет около 50 тыс. военных. Вопрос о возврате земли было актуальной темой в отношениях между двумя странами на протяжении последних лет. Он обострился после того, как американский гражданский служащий, который работал на военной базе США, изнасиловал 20-летнюю японку. Это вызвало рост недовольства среди гражданского населения и поднятие вопроса о возвращении земли на дипломатическом уровне.