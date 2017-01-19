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​Воронин стал тренером в Германии

Бывший игрок сборной Украины возглавил любительскую команду "Бюдерих".

​Воронин стал тренером в Германии
Фото: Макс Левин

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Андрей Воронин стал главным тренером немецкой любительской команды "Бюдерих" из одноименного городка близ Дюссельдорфа.

Как сообщает немецкое издание RP Online, Воронин живет в Бюдерихе, а его сын занимается в местной футбольной школе.

"Бюдерих" выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. После 19 туров текущего чемпионата команда Воронина занимает 7 место в турнирной таблице, отставая на 6 очков от лидера - МСВ "Дюссельдорф I". Первый официальный матч Воронину-тренеру предстоит в начале марта, пишет dynamo.kiev.ua.

Напомним, Воронин провел большую часть своей футбольной карьеры в Германии. В период с 1995 по 2013 год он выступал за мёнхенгладбахскую "Боруссию", "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту", "Фортуну". Также он играл за "Ливерпуль" и московское "Динамо".

В составе сборной Украины Воронин провел 74 матча.

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Тэги: Германия, Андрей Воронин

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