Воронин стал тренером в Германии
Бывший игрок сборной Украины возглавил любительскую команду "Бюдерих".
Бывший нападающий сборной Украины по футболу Андрей Воронин стал главным тренером немецкой любительской команды "Бюдерих" из одноименного городка близ Дюссельдорфа.
Как сообщает немецкое издание RP Online, Воронин живет в Бюдерихе, а его сын занимается в местной футбольной школе.
"Бюдерих" выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. После 19 туров текущего чемпионата команда Воронина занимает 7 место в турнирной таблице, отставая на 6 очков от лидера - МСВ "Дюссельдорф I". Первый официальный матч Воронину-тренеру предстоит в начале марта, пишет dynamo.kiev.ua.
Напомним, Воронин провел большую часть своей футбольной карьеры в Германии. В период с 1995 по 2013 год он выступал за мёнхенгладбахскую "Боруссию", "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту", "Фортуну". Также он играл за "Ливерпуль" и московское "Динамо".
В составе сборной Украины Воронин провел 74 матча.