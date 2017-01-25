В Днепр вылилось около 300 тонн мазута В Каменском у речпорта затонула баржа с краном.

В городе Каменском Днепропетровской области у речпорта затонула баржа с краном. В реку Днепр вылилось около 300 тонн мазута, сообщает местрое издание "Событие".

"Связавшись с директором ОАО "Днепродзержинский речной порт" Сергеем Бурханом, мы выяснили, что в результате произошедшего в реку Днепр попало около 300 тонн мазута. Пятно растянулось по водной глади вниз по течению реки до "Демоса", - говорится в публикации.

Фото: sobitie.com.ua

Согласно сообщению, об аварийном состоянии конструкции ставилось в известность руководство ООО "Днепродзержинский терминал" и ООО "Международная транспортно-экспедиционная компания Интер Транс Сервис". Предприятие-владелец конструкции, по информации издания, имеет донецкие корни.

Еще осенью 2016 года речпорт города Каменское предупреждал руководство вышеуказанного предприятия о необходимости капитального докового ремонта конструкции, чего сделано не было. Уже тогда говорилось о том, что межнавигационный период 2016-2017 г. в надводном состоянии корпус понтона крана не переживет.

Водотечь понтона крановой установки была обнаружена в августе 2016-го. Сам кран КПЛ-77 выведен из эксплуатации в 2006 году, а его плановые ремонты отсутствовали с 2003 года.

"Департаменты местного горсовета и экстренные службы пока молчат, однако, учитывая количество попавшего в воду мазута, не ошибкой будет сказать, что произошла экологическая катастрофа", - отмечает издание.