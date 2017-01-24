Один военный ранен во вторник на Донбассе Зафиксировано 24 обстрела.

Фото: Макс Левін

Российско-оккупационные войска с начала суток 24 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Один военный получил ранение.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригортевку. По Широкиному неоднократно вели огонь снайперы, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов обстреляли Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское и Зайцевое.

Напомним, за минувшие сутки боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате двое бойцов АТО получили ранения.