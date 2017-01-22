Первые смерти и российские гранаты. Реконструкция событий 22 января 2014-го года

Фото: EPA/UPG

Первые смерти. Были ли они случайны?

22 января в 5:30 утра возле колоннады стадиона «Динамо» был застрелен двадцатилетний Сергей Нигоян. Свинцовая картечь прошила ему грудную клетку. Нигояна подхватили и понесли в медпункт на Грушевского, где он скончался. Помочь ему было никак нельзя. Смерть наступила в 6:30. Непосредственные свидетели смерти Нигоняна – те, кто видели, как он упал, кто подбежал к нему первым, кто нес к медикам – следствием не установлены. И вряд ли уже они когда отыщутся.

В восемь утра пуля остановила сердце двадцатипятилетнего белоруса Михаила Жизневского. Парня нашли между сгоревшим кунгом и автобусом. Одна из камер наблюдения, установленная на Грушевского, зафиксировали последние секунды его жизни. Вот он стоит на баррикаде со щитом. Камера разворачивается на новый полукруг (видеонаблюдение велось не за определенной точкой, а последовательно за периметром), а когда возвращается в исходную точку – Жизневский уже лежит на земле. Парень погиб на глазах у друзей – пуля прилетела из сектора, где никого, кроме силовиков, не было. Сперва МВД сообщало, что это была охотничья пуля. На самом деле - пуля, использующаяся силовиками для остановки автомобилей, что позже установит следствие.

22-го января на Грушевского была еще одна жертва – Роман Сеник. В него стреляли на баррикаде возле Грушевского 4 в 13:30. Скончался Сеник в больнице 25-го января. Согласно выводам следствия, он также был убит пулей, используемой для остановки автомобилей.

Фото: Макс Требухов Погибшие во времена Майдана

Следствие установит, что во всех троих стреляли с близкого расстояния – около трех метров. При этом позиции силовиков находились минимум в двадцати метрах от тех мест, где погибли ребята.

Могли ли они быть застрелены преднамеренно, кем-то переодетым в толпе – не со стороны баррикады? Могла ли их смерть планироваться как «спусковой крючок», предлог для неких последующих действий власти? Попытаемся восстановить канву происходившего.

Российские гранаты как «гуманитарная помощь»

19-го днем, сразу после начала столкновений на Грушевского, Виталий Кличко поехал в Межигорье к Виктору Януковичу – просить его начать диалог для урегулирования ситуации. На утро 20-го Янукович поручил создать профильную рабочую группу. Со стороны власти в нее вошли Андрей Портнов, Елена Лукаш и Андрей Клюев. Оппозиция со своей стороны делегатов присылать отказывалась, требуя личного участия в разговоре Виктора Януковича. Переговоры состоялись после обеда 22-го. Между этими двумя датами произошло много важных событий, о которых необходимо сказать отдельно.

Итак, первое – улица Грушевского. Как было сказано, столкновения силовиков и демонстрантов продолжались тут практически нон-стоп. Рано утром 22-го силовики внезапно предприняли короткую, но жестокую атаку. Митингующих отогнали до Европейской площади. Баррикаду на Грушевского почти полностью разрушили. Уничтожили также один из медпунктов, обустроенных на Грушевского. Заскочив в помещение, бойцы «Беркута» битой разбили стекла и набросились на врачей, пытавшихся эвакуировать пострадавших. Одному из них «беркут» выстрелил прямо в ногу. «Сначала он целился мне в лицо, но потом, опустив оружие, выстрелил в ногу. Конечно, потом они могут сказать, что это случайно. Но он смотрел мне в глаза, поэтому это было сделано преднамеренно,» - сказал медик.

Возвращаясь на свои позиции, «Беркут» уводил с собой «пленных». Этих людей сперва жестоко избивали, потом запихивали в автозаки и отправляли в СИЗО. Некоторые уже были избиты настолько сильно, что не могли самостоятельно передвигаться – тогда «Беркут» связывал их не пойми откуда взявшимися у них веревками и волоком тащил по снегу. Минимум сорок человек в то утро были таким образом задержаны. Еще 21 пленника вывезли за город, избили, раздели и бросили на морозе в таком виде.

Фото: стоп-кадр из видео

Пока на Грушевского происходило побоище, Виктор Янукович молился в Киево-Печерской Лавре. Это был торжественный молебен, посвященный Дню Соборности Украины. «Церковь с Вами до конца как Симон Киринейский,» - обратился к Януковичу одиозный наместник Лавры Павел Лебедь, сравнив тем самым Януковича с Христом. После в эфире появилось обращение Виктора Федоровича к народу Украины по случаю праздника. На Грушевского убивали людей, а Президент как ни в чем не бывало вещал о «модернизации, политике социальной справедливости и свободной жизни». Это было цинично даже как для Януковича.

Как раз в то самое время в лесу под Киевом нашли тело Юрия Вербицкого. Того самого, что пропал вместе с Игорем Луценко. Силовики тут же заявили, что умер он от переохлаждения, а не от побоев. Ну а в самой столице начались суды над задержанными активистами. Среди задержанных преобладали случайные прохожие, студенты, даже подвернувшиеся под руку журналисты. Всех их судили уже по новым законам – диктаторским. Всем давали по два месяца ареста.

В это же самое время в Кабмине происходили очень интересные события. Это второе, на что нам следует обратить внимание. На заседании Кабмина зам главы МВД Сергей Лекарь с голоса внес вопрос (то есть в предварительно составленной повестке он не содержался), одобрение которого предусматривало: 1) принятие на вооружение МВД дополнительных спецредств и 2) разрешение силовикам перекрывать улицы в случае необходимости, когда речь идет об обеспечении общественного порядка. Оба предложения Кабмин одобрил.

Что это значит? Дело в том, что украинское законодательство не позволяло силовикам перегораживать улицы под каким бы то ни было предлогом. То есть изначально улица Грушевского перекрывалась ими незаконно. В конце января во власти решили исправить недочет. Что до спецресдств, тут история поинтереснее. Во второй половине января по указанию Виталия Захарченко начальник департамента обеспечения МВД Зинов отбыл в Российскую Федерацию. 21-го января с военного аэропорта Чкаловский, что под Москвой, в воздух поднялся гражданский борт АН-12. Согласно накладной Министерства внутренних дел РФ, на борту находилось 6020 единиц спецсредств. А именно:

1050 шт. светошумовых гранат «Факе-Сл»;

480 шт. гранат «Заря-2»;

480 шт. гранат «Пламя-М»;

2520 шт. ручных дымовых гранат белого дыма РДГ-2;

495 шт. ручных раздражающих гранат РГР;

495 шт. ручных раздражающих повышенной мощности и безопасности гранат;

500 шт. ручных аэрозольных гранат.

Борт приземлился в киевских «Жулянах». Ценный груз сопровождал лично Зинов. Он же курировал погрузку-выгрузку и доставку к месту хранения в Киеве. Приметно, в сопроводительных документах груз значился как «гуманитарная помощь». Данные спецсредства решением Кабмина от 22 января были приняты на вооружение МВД. Собственно, это те самые гранаты, которыми «Беркут» забрасывал митингующих. Те самые гранаты, к которым «Беркут» научится крепить гвозди-болты-гайки, что значительно увеличит их поражающую мощь. Просто тогда мы о «гуманитарном грузе» не знали. Более того, о нем не было известно до сих пор – данная информация публикуется впервые.

Фото: Макс Перепелица

Но и это еще не все. Бои на Грушевского были слишком отчаянные – выяснилось, что доставленных спецсрпедств не хватает. Тогда 24-го числа Зинов привез новую «партию». На сей раз, согласно второй накладной МВД РФ, в аэропорту «Гостомель» выгрузили 7 386 единиц спецсредств. А именно:

450 шт. светошумовых гранаты «Факел-С»;

560 шт. гранат «Заря»;

560 шт. гранат «Пламя-М»;

еще 460 шт. «Пламя-М» (чем они отличаются, накладная не уточняла, но функционал тот же);

4020 шт. ручных дымовых гранат белого дыма РДГ-2;

216 шт. 40 мм прицелов акустического и светозвукового действия;

600 шт. гранат раздражающего и светошумового действия «Дрофа»;

500 шт. ручных аэрозольных гранат «Дрейф-2».

Все вышеуказанное добро было принято на вооружение МВД и использовалось сперва на Грушевского, а позже, в феврале – в решающем противостоянии на Майдане. По сути, эти два решения КМУ обеспечили значительное расширение полномочий силовиков, их фактическое усиление. Оба они были незаконны. При их принятии не были соблюдены даже элементарные формальности. Для принятия Кабмином какого-либо решения «добро» должны дать все ключевые министерства. В данном случае «добро» дали только Минздрав и Миндоходов.

После смены власти правоохранительные органы возбудили соответствующее уголовное дело, главными фигурантами которого стали Азаров, Лекарь и еще один зам Захарченко – Виктор Ратушняк, оформлявший тематические запросы в КМУ. Ратушняк и Азаров, как мы знаем, сбежали и сейчас находятся в Российской Федерации. Сергей Лекарь – в Киеве, под домашним арестом, дает показания по делу.

***

22-го переговоры власти и оппозиции закончились ничем. От власти в них участвовали, как и было заявлено, Лукаш, Портнов, Клюев, а также сам Янукович, от оппозиции – тройка лидеров. За сам факт встречи Майдан освистал Кличко, Яценюка и Тягнибока. Люди были настроены категорично: никаких переговоров с властью. Вообще никаких. Но у политиков были свои мотивы. И 23-го переговоры продолжились.

Фото: EPA/UPG

Янукович предлагает Яценюку стать премьером

24-го января Виктор Янукович встречался с представителями церквей. На встрече он пообещал уволить всех причастных к событиям ночи с 29-го на 30-е ноября – дошло-таки через два месяца. В тот же день Андрей Клюев был назначен главой Администрации Президента. «Оргвыводы» Виктор Федорович понимал своеобразно.

А на Грушевского продолжались бои. Горели шины. К Киеву подъезжали автобусы «Беркута» из Донецка и Запорожья. Львовские силовики ехать в столицу отказались – писали рапорты на увольнение. Активистов массово задерживали и отправляли за решетку. Суды превратились в конвейер. Так, один из районных судов, Оболонский, в пятницу 24-го начал слушать дела активистов в обед, а закончил под утро субботы. В два часа ночи был вынесен приговор 72-летнему пенсионеру Николаю Пасечнику. Активист обвинялся в… избиении «Беркута». Деду дали два месяца под стражей.

25-го, в ходе очередных переговоров Виктор Янукович предложил Арсению Яценюку возглавить правительство, а представителям оппозиции войти в его состав. Кроме того, Янукович согласился на внесение изменений в Конституцию – превращение Украины из президентско-парламентской в парламентско-президентскую республику. Плюс оппозиция и власть договорились о формате «компромисса»: власть отпускает всех задержанных заложников, а оппозиция обеспечивает освобождение захваченных админзданий.

Обе стороны полагали, что выторговали для себя крайне выгодные условия. Так, Янукович был совершенно уверен, что стать «марионеточным» премьером Яценюк не захочет, зато его, Виктора Федоровича, ни запад, ни общество не сможет упрекнуть в том, что он не считается с оппозицией. Он же предложил, а кто им, оппозиционерам, виноват, что они отказываются?

Надо сказать, в оппозиции были сторонники – и немало – премьерства Яценюка. Кто из трусости («если не согласимся – завтра нас всех убьют»), кто из жадности (не будем показывать пальцем), но, слава Богу, самому Арсению Петровичу хватило ума от «предложения» отмежеваться.

Фото: president.gov.ua

Что до «компромисса», тут тоже все было предельно просто. Власть захватывала заложников именно для того, чтобы ими потом «торговать».

***

Перед Майданом оппозиционеры отчитывались на мажорных нотах. Но их снова освистали. Нет, это было не освистывание – настоящая обструкция. «Поймите, наши побратимы сидят в тюрьмах! Мы обязаны их вызволить!» – эмоционально доказывал Тягнибок в толпе уже на Грушевского. – «Если сделаем хоть шаг назад – конец всем. И нам, и побратимам,» - отвечали люди, называя лидера «Свободы» нехорошими словами.

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