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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Три человека погибли из-за пожара в частном доме в Херсонской области

Вероятнее всего, что пожар произошел из-за неосторожности при курении.

Три человека погибли из-за пожара в частном доме в Херсонской области
Фото: kherson.dsns.gov.ua

В субботу утром в частном доме в поселке Великая Александровка (Херсонская область) произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра областного управления ГосЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 8:53, а на его тушение понадобилось чуть более получаса. В ходе ликвидации пожара в одной из комнат обнаружены трое погибших: хозяин 1939 г.р. и двое мужчин 1965 г.р.

После ликвидации пожара спасатели обследовали место происшествия. Вероятнее всего, что пожар произошел из-за неосторожности при курении. Установлено, что мужчины часто злоупотребляли спиртным, много курили.

На пожаре работало отделение 4-й государственной пожарно-спасательной части по Великоалександровскому району.

Напомним, что в пятницу вечером в центре Киева произошел пожар в крымскотатарском кафе "Мусафир", а в Мариуполе выгорел кабинет в здании полиции.

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Тэги: пожары, Херсонская область

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