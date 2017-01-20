Проезд в киевских маршрутках подорожает на гривну Причиной назвали рост минимальной зарплаты.

Объявление о подорожании проезда в маршрутке Фото: segodnya.ua

С субботы, 21 января, проезд в киевских маршрутках подорожает на гривну.

Как сообщил изданию "Сегодня" начальник коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь, во всех частных маршрутках Киева проезд дорожает на 1 грн, кроме тех, кто уже увеличил тарифы ранее.

"Это связано с поднятием минимальной зарплаты. С перевозчиками были проведены переговоры на уровне руководства города. Принято совместное решение, что с субботы подорожает проезд во всех маршрутках на 1 гривну. То есть если ранее за проезд брали 4, 5, 6 гривен, теперь он станет 5, 6, 7 гривен", - сказал он.

Проезд в коммунальных автобусах пока дорожать не будет, сообщили в КП "Киевпастранс".

В ряде маршруток уже появились объявления о грядущем повышении стоимости проезда.

Напомним, с 10 декабря в Киеве подорожал проезд в ряде маршруток.