С начала суток потерь среди военных на Донбассе нет, - штаб
Боевики 11 раз обстреляли позиции сил АТО.
С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
На Мариупольском направлении из
гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.
На Донецком - из тех же видов вооружения открывали огонь по Авдеевке и Зайцево.
На Луганском направлении боевики применяли 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское.
Напомним, за прошедшие сутки
российско-оккупационные войска 37 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.