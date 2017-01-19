"Вперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення": МОЗ відповів на закиди Тодурова

«Програма по серцево-судинним захворюванням передбачала закупівлю на 364 млн грн швидкодопоміжних витратних матеріалів, які могли врятувати десятки тисяч життів. Ви не провели цю закупівлю. Коли українці в 23 обласних центрах отримають витратні матеріали? Немає сьогодні тендерів ні по кардіохірургії, ні по нейрохірургії » (Б. Тодуров у дописі на сторінці Фейсбук та відео-зверненні).

Фото: Макс Требухов

Наразі закінчилася закупівля 2015 року. В Україну прийшло 98% ліків. На 2016-й рік всі тендери оголошені. В 2014 році закупівлі відбулися на кінець року, і доставки всіх ліків відбувалися в 2015-му. У 2015-му році ВРУ передала 2/3 закупівель міжнародним організаціям, а 1/3 закупівель залишилася МОЗ. Щоб розпочався процес міжнародних закупівель, знадобилося 9 місяців. Гроші на закупівлі ліків 2015 року були виділені в грудні 2015-го, поставки ж їх були в 2016-му. Тобто в 2016 році ми отримували все, що закуплене за кошти 2015-го.

Коли я прийшла в серпні в МОЗ, то процес закупівель був повністю провалений через саботаж і корупцію в середині МОЗ та серед дистриб’юторів, які співпрацювали з міжнародними організаціями. До прикладу, «Людмила-Фарм» упродовж 90 днів не хотіла поставляти препарати дитячої онкології. В вересні ми розблокували це і до кінця листопада підвищили поставки від 50% до 90%. На момент моєї появи у відомстві у відділі державних закупівель було 0 працівників (одна людина у декреті, одна у відпустці і 3 вакантні посади). Ми знайшли людей. Ми мусили переписати дуже багато технічних завдань, оскільки вони були на користь виробників або дистриб’юторів, ми підписали контракти з міжнародними організаціями. Вже є ліки за кошти 2016-го року, які прийшли у 2016-му році.

Щодо закупівель на 2017 рік, то процес розпочато. Вперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення. Щоби завершити всі тендери, потрібно 3 місяці. Ми можемо отримувати фінансування у березні, бо так працює цикл фінансування в Мінфіні. Але вперше за весь час Мінфін погодився підвищити фінансування на ліки на 2 млрд грн.(замість 3 млрд грн тепер буде 5,9 млрд грн). Мінфін також погодився на те, що ми зможемо оплатити всі ліки до кінця березня, а не розбивати на 12 окремих платежів, як це завжди відбувалося. Передоплата за послуги міжнародних організацій є у рахунку, який належить Україні. Відсотки за послуги ідуть на збільшення грошей, які є на цьому рахунку. Це не секретний рахунок якоїсь організації. Це наші гроші, які повертаються в бюджет, якщо ми їх не використаємо. В 2015 році ми зекономили 3 млн доларів на закупівлі вакцин та змогли завдяки цьому закупити їх більше і отримати запаc (У. Супрун під час прес-конференції).

«Лінчевський (замміністра МОЗ - ред.) зустріч мені не призначає, незважаючи на мої численні прохання ... Мене в МОЗ просто фізично не пускають » (Б. Тодуров у відео-зверненні).

Фото: Макс Требухов

- Коли ми прийшли в міністерство, там працювали охоронці, які довгий час були на роботі. Вони пропускали різних людей, і ми бачили, що лобісти і представники фармкомпаній вільно ходили по міністерству і спілкувалися з нашими співробітниками. Ми змінили цю систему. Ми взяли на роботу двох демобілізованих військових АТО, які знають про наших відвідувачів. Довгий час в самій будівлі МОЗ були дуже багато корупційних схем, багато оплат співробітникам, аби вони згубили документи чи не підписували або затримували їх (У.Супрун під час прес-конференції).

«Зам Лінчевський заблокував роботу Інституту Серця. Не підписав жодного офіційного документа за останні 4 місяці. Уже четвертий місяць він відмовляє нам у відкритті філій в Донецькій і Луганській областях, де населення і військові взагалі залишилися без кардіохірургічної допомоги» (Б.Тодуров у дописі на сторінці Фейсбук).

В 2015 році Інституту Серця виділялося 44 млн грн, в 2016 - 50 млн, а на 2017 рік передбачено 141 млн грн на медикаменти та 40 млн грн на закупівлю обладнання. Запит на створення філій було подано без жодних обґрунтувань. Лише папірець з проханням дозволити. Жодних розрахунків фінансових. Нагадаю, «Інститут серця» є державною установою і підпорядковуються МОЗ. Зважаючи на концепцію децентралізації, заклади, які надають невідкладну допомогу при інфаркті та гострому коронарному синдромі, мають бути комунальними. На це вже передбачається програма по створенню реперфузійних мереж. Реперфузійні центри створені в 14 областях, де проводиться ангіографія та стентування. Минулого року в Інститут серця було поставлено 1363 стенти та обладнання для їх встановлення, які мали бути встановлені безкоштовно. За минулий рік в Україні всього було поставлено 11 тисяч стентів. Цього року ми замовили 10500 стентів, сподіваємося, що за рахунок знижки через міжнародні організації, можливо, їх буде більше. Але, звісно, в ідеалі потрібно стентувати ще більше (О. Лінчевський під час прес-конференціії).

Фото: Сергей Нужненко

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Після прес-конференції команда МОЗ попрямувала на засідання Комітету з питань охорони здоров’я, який довелося терміново перенести в іншу будівлю - заявлена зала не змогла б вмістити охочих послухати обговорення.

Фото: Макс Требухов

Засідання Комітету розпочалося з запізненням і без необхідного кворуму: за словами голови комітету Ольги Богомолець, з’явилися лише п’ять членів комітету з семи мінімально необхідних. Вислухавши спічі нардепів Олега Мусія, Тетяни Бахтєєвої та Ігоря Шурми, а також Бориса Тодурова, який повторив свої попередні звинувачення, Уляна Супрун вирішила не долучатися до дискусії та не відповідати на запитання – через брак кворуму можливості ухвалити будь-яке рішення все одно не було.

Фото: Макс Требухов

«Я, як і команда міністерства охорони здоров’я, думала, що ми ідемо на засідання комітету, а не на прес-конференцію, і що буде кворум комітету, щоби ми могли відповідати усьому комітетові, а не лише частині. Ми вже вичерпно відповіли на всі питання і вислали їх всім членам комітету і секретаріату. Оскільки комітет навіть не йде за порядком денним, немає що далі коментувати. У нас була прес-конференція в Кабміні. Я думаю, що тут іде прес-конференція комітету. Відповідати тут ми не будемо. Дякую», – заявила в.о. міністра.

Фото: Макс Требухов

Під оплески аудиторії Уляна Супрун разом з заступниками залишила залу засідань. За нею вийшла більша частина журналістів. У намаганні зупинити очільницю МОЗ Ігор Шурма емоційно викрикнув: «Пані Уляно, є якась культура? До вас депутат звертається. Призначення міністра – це воля парламентарів. Не секрет, що ваша майбутня кар’єра залежить від депутатів коаліції. Я прошу Ольгу Вадимівну (Богомолець, – LB.ua) озвучити імена тих, хто не прийшов із депутатів на засідання Комітету, тим самим зірвавши його. Я хочу, щоб ви знали, хто вас буде підтримувати далі!»

Фото: Макс Требухов Ігор Шурма

Прізвища Ольга Богомолець назвала: «Березенко, Яриніч, Біловол, Кириченко, Шипко».

«Начали первый вопрос, давайте его доведем до конца. Ушла она – это ее проблемы. Пингвины из Мадагаскара работают по-своему, а народные депутаты Украины должны работать в присутствии большой общественности по-своему…», - підрезюмувала нардеп Тетяна Бахтеєва.

Фото: Макс Требухов

Зібрання тривало ще 20 хвилин, після чого його учасники теж залишили залу.