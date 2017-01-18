Житель Одесской области развесил на заборе гранаты и угрожал их взорвать В доме у мужчины обнаружили тротиловые шашки и патроны.

Житель Беляевского района Одесской области развесил боевые гранаты на заборе своего дома и угрожал их взорвать.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Поступило сообщение, что в селе Усатово хозяин дома у себя в огороде на заборе развесил гранаты, похожие на боевые, и кричал, что подорвет дом", - сообщили в полиции

Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили и изъяли гранаты РГН-1, Ф-1, три тротиловые шашки типа 200, 90 патронов для стрелкового оружия, а также детонатор с одножильным проводом.

Фото: od.npu.gov.ua

Мужчина рассказал, что боеприпасы он нашел возле Хаджибеевского лимана и хранил их "без цели сбыта".

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, жителю Ровенской области во двор подбросили мягкую игрушку с гранатой внутри.