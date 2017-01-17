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Грипп унес жизни шести украинцев за вторую неделю года

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской, наименьший – в Харьковской областях.

Грипп унес жизни шести украинцев за вторую неделю года
Фото: Макс Требухов

В период с 9 по 15 января в Украине шесть человек умерли вследствие заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"На минувшей неделе в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черниговской, Донецкой, Запорожской, Львовской областях – по одному случаю, два – в Одесской", - говорится в сообщении.

Всего в Украине за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 199 684 человека, из них 50,7% - дети в возрасте до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской, наименьший – в Харьковской областях.

В шести областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

Как сообщалось 12 января, с начала эпидемического сезона (3 октября) в Украине зарегистрировано 18 летальных случаев, связанных с гриппом. Смертность не превышает показатели предыдущего эпидсезона.

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Тэги: грипп, смерть

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