Климкин и Курц обсудили улучшение технических возможностей миссии ОБСЕ на Донбассе "Этого нельзя достичь без принуждения России выполнять Минские договоренности".

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Министр иностранных дел Павел Климкин и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц обсудили улучшение технических возможностей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом Климкин сообщил на брифинге по итогам переговоров.

"Мы говорили о возможности укрепления миссии и в кадровом, и в техническом аспектах. Мы говорили о том, что после достижения необходимого уровня безопасности мы готовы к проведению выборов на Донбассе", - рассказал Климкин.

Он также отметил, что в ходе переговоров акцентировали внимание на том, что ОБСЕ может сделать для украинских заложников и политических заключенных. Климкин и глава ОБСЕ также обсудили возможность доступа международных гуманитарных организаций на Донбасс.

Ключевым аспектом в австрийском председательстве, по мнению Климкина, является вопрос безопасности на Донбассе.

"Этого нельзя достичь без принуждения России выполнять Минские договоренности и без того, чтобы предоставить миссии ОБСЕ возможности доступа ко всей территории Донбасса и неконтролируемому участку украинско-российской границы. Миссия должна иметь возможность делать это круглосуточно - иначе это не имеет никакого смысла", - сказал Климкин.

Курц, в свою очередь, отметил, что приоритетом Австрии в ходе председательства в ОБСЕ является расширение миссии и обеспечение возможности большего доступа на Донбассе.

Напомним, ОБСЕ является одной из сторон переговоров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

3-4 января Курц и Климкин посетили Донецкую область. По итогам визита Курц определил первоочередные цели по Украине, главной задачей из которых является установление режима прекращения огня в зоне АТО. Он также заявил, что миссия ОБСЕ расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса.