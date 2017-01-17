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Пьяный военный в Северске застрелил сослуживца и ранил еще одного

Против него возбудили уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса.

Пьяный военный в Северске застрелил сослуживца и ранил еще одного
Фото: facebook.com/ato.news

В воскресенье, 15 января, военнослужащий Вооруженных сил Украины в Северске (Бахмутский район) застрелил сослуживца и ранил еще одного из автомата Калашникова.

Об этом сообщил LB.ua источник в полиции.

По его информации, военный находил в состоянии алкогольного опьянения.

Против него возбуждено уголовное дело по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса (убийство, покушение на убийство).

Напомним, что в 2016 году небоевые потери ВСУ превысили боевые. В результате боевых действий погибли 211 военных, по другим причинам - 256 человек.

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