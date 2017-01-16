Виновник смертельного ДТП у "Левобережной" Толстошеев признан неподсудным Его водительское удостоверение аннулировано по медицинским показаниям.

Фото: Виталий Мирошниченко

Три судмедэкспертизы пришли к выводу, что Станислав Толстошеев, который 9 января 2016 года совершил смертельное ДТП возле станции метро "Левобережная" в Киеве, во время аварии не контролировал себя из-за приступа эпилепсии.

В связи с болезнью его водительское удостоверение 3 января 2017 года было аннулировано, сообщила прокуратура Киева.

"Выводы повторных экспертиз, которые поступили в столичную прокуратуру, подтвердили результаты предыдущих экспертиз о неподсудном состоянии подозреваемого во время совершения им ДТП", - сказано в сообщении.

Врачи пришли к выводу, что в момент аварии у Толстошеева произошло "внезапное временное болезненное расстройство психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического припадка с тонико-клоническими судорогами, что привело к временной потере контроля над управляемостью автомобиля".

Такой приступ с Толстошеевым произошел впервые. Во время ДТП он был трезвым и не находился под влиянием наркотиков.

Прокуратура отмечает, что автомобиль Mercedes под управлением Толстошеева въехал на круговой перекресток по улице Сверстюка, где произошло ДТП, в общем потоке автомобилей со скоростью 20-25 км/час. Через несколько секунд после этого машина замедлилась, хотя автомобили перед Толстошеевым не тормозили, после чего последовало резкое ускорение по прямой.

В результате Mercedes въехал в фасад здания стоматологической клиники, расположенной на перекрестке, но его колеса продолжали крутиться даже после столкновения. Свидетели и врачи скорой помощи, которые прибыли на место ДТП, заявили, что Толстошеев находился в состоянии, похожем на эпилептический приступ.

Прокуратура обещает принять окончательное решение в деле Толстошеева в ближайшее время.

В результате аварии погибла 62-летняя женщина.