Завтра в Киеве до -4 градусов Температура воздуха ночью -9...-11 градусов.

17 января в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -2...-4 градуса.Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -13...-18 градусов, днем -4...-9 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -10...-12 градусов, днем -5...-7 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -11...-13 градусов, днем -4...-6 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -9...-11 градусов, днем -3...-5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса; в Харьковской области ночью -8...-13 градусов, днем -3...-8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Ялте мокрый снег с дождем. Температура ночью -4...-6 градусов, днем -1...+1 градус.