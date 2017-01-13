Полиция задержала несколько групп "клофелинщиков" в Запорожье и Черновцах Преступники подсыпали снотворное своим жертвам, а затем грабили их.

Сергей Князев Фото: npu.gov.ua

Сотрудники полиции разоблачили группы "клофелинщиков", которые подсыпали гражданам в еду или напитки снотворное, а затем грабили их.

Об этом заявил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, сообщается на сайте полиции.

"Одна группа действовала в Запорожье и специализировалась на состоятельных посетителях элитных ночных клубов. Вторая - в Черновцах, где выискивала своих жертв в учреждениях попроще: барах и так называемых «наливайках». Задержание происходило синхронно в двух городах", - отметил он.

В группировки также выходили женщины миловидной внешности. Они знакомились с мужчинами, и втершись в доверие, подсыпали им снотворные препараты в пищу и в напитки. Потом жертв грабили и нередко оставляли замерзать на улице.

Организаторами преступного "бизнеса" в Запорожье оказались 37-летняя уроженка Энергодара и 32-летний житель областного центра. Правоохранители задокументировали не менее пяти случаев, когда люди выжили после отравления подсыпанными им препаратами, а в ноябре 2016 года один человек умер после передозировки.

За убийство и разбои "клофелинщикам" грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Аналогичную преступную группу из четырех человек обезвредили в Черновцах. В нее входила 44-летняя местная жительница и еще трое мужчин 57, 52 и 25 лет.

"Правоохранители задокументировали восемь случаев травления людей медицинскими препаратами типа «клофелин» и «тропикамида». Также есть случаи смертей пострадавших", - отметил Князев.

По его словам, следствие по этим делам продолжается. Задержанным объявлено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее полиция Киева задержала двух мужчин, которые ограбили квартиру под видом колядников.