Шесть человек погибли в ДТП за сутки 46 граждан погибли, 464 получили травмы в авариях за период с 5 по 12 января.

12 января в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть и травмировано 66 граждан.

В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким, сообщается на сайте Нацполиции.

Сводки об аварийности на автодорогах Нацполиция начала публиковать с началом снегопадов в Украине 5 января. Согласно им, 40 человек погибли в ДТП за период с 5 по 11 января, еще 398 граждан получили травмы.