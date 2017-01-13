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Шесть человек погибли в ДТП за сутки

46 граждан погибли, 464 получили травмы в авариях за период с 5 по 12 января.

Шесть человек погибли в ДТП за сутки

12 января в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть и травмировано 66 граждан.

В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким, сообщается на сайте Нацполиции.

Сводки об аварийности на автодорогах Нацполиция начала публиковать с началом снегопадов в Украине 5 января. Согласно им, 40 человек погибли в ДТП за период с 5 по 11 января, еще 398 граждан получили травмы.

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Тэги: ДТП, снегопад, непогода

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