На заводе в Киеве взорвалась печь для выращивания кристаллов Двое сотрудников предприятия получили ожоги.

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в одном из цехов завода на улице Северо-Сырецкой. Двое сотрудников предприятия получили ожоги, они госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Фейсбуке.

Фото: Пресс-служба ГосЧС

По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв печи для выращивания микрокристаллов кремния.

"12 января в 13:44 поступило сообщение о взрыве в цехе одного из заводов г. Киева, по ул. Северо-Сырецкая, 3. По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений стало известно, что в результате взрыва, по предварительным данным печи для выращивания микрокристаллов кремния, возник пожар", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба ГосЧС

Пожарные немедленно приступили к тушению и уже в 14:10 локализовали огонь на площади 10 квадратных метров. В 14:17 пожар был ликвидирован.

Обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие.

Фото: Пресс-служба ГосЧС

По данному адресу расположено ПАО "Квазар" и ОАО "Пиллар".

Напомним, в ноябре 2016 года в Нововолынске из-за взрыва на литейном заводе погиб рабочий.