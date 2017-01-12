Военный погиб, четверо ранены за сутки на Донбассе Еще один боец был травмирован.

Фото: Макс Левін

В среду, 11 января, в результате боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения. Кроме того, один боец травмирован, сообщает штаб АТО.

Всего за прошедшие сутки враг 62 раза обстреливал позиции ВСУ.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутовому, Гранитному, Водяному, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке.

На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии открывали огонь по Троицкому, из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов разных систем – по Новозвановке и Троицкому, из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому, из стрелкового оружия - по Станице Луганской.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали позиции военных в районе Авдеевки, Зайцевого, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеторецкому и Зайцевому. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке – БМП противника.

Напомним, во вторник, 10 января, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.