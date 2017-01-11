За первую неделю года в Украине шесть человек умерли от гриппа По одному смертельному случаю зафиксировано в Черкасской и Донецкой, по два - в Запорожской и Львовской областях.

Фото: ntv.ru

В период со 2 по 8 января в Украине шесть человек умерли вследствие заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом.

Об этом говорится в информационном бюлетне Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения от 11 января.

Согласно информации, по одному смертельному случаю зафиксировано в Черкасской и Донецкой областях, по 2 случая - в Запорожской и Львовской областях.

Всего за период с 2 по 8 января гриппом и ОРВИ заболели 250 227 человек, из них более половины - дети. Показатель заболеваемости на 32,2% меньше, чем на прошлой неделе.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской, а самый низкий - в Луганской области.

В 13 областях до сих пор превышены эпидемические пороги.

Напомним, шесть летальных случаев из-за гриппа было зарегистрировано в Украине с 25 декабря по 1 января.