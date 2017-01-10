За сутки на Донбассе ранены пятеро бойцов АТО Погибших среди военнослужащих нет.

Фото: uacrisis.org

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ранены пятеро украинских военнослужащих, погибших нет.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных не было, пятеро наших бойцов получили ранения", - сообщил он.

Мотузяник также отметил, что за прошедшую неделю в зоне АТО было зафиксировано 12 пролетов вражеских беспилотников.

Напомним, за сутки боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных.