В городе Дунаевцы Хмельницкой области в квартире взорвался газ Женщина и ребенок в тяжелом состоянии.

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В городе Дунаевцы Хмельницкой области в одной из квартир по улице Шевченко произошел взрыв бытового газа.

"Предварительно два человека травмированы и находятся в тяжелом состоянии", - сообщается на сайте полиции

Агентство УНН со ссылкой на полицию пишет, что пострадали женщина и ребенок. Их направили в реанимационное отделение местной больницы.

Напомним, в субботу и в ночь на воскресенье в разных регионах Украины произошло девять пожаров. Они унесли жизни четырех человек.