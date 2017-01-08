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В городе Дунаевцы Хмельницкой области в квартире взорвался газ
Женщина и ребенок в тяжелом состоянии.
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В городе Дунаевцы Хмельницкой области в одной из квартир по улице Шевченко произошел взрыв бытового газа.
"Предварительно два человека травмированы и находятся в тяжелом состоянии", - сообщается на сайте полиции
Агентство УНН со ссылкой на полицию пишет, что пострадали женщина и ребенок. Их направили в реанимационное отделение местной больницы.
Напомним, в субботу и в ночь на воскресенье в разных регионах Украины произошло девять пожаров. Они унесли жизни четырех человек.