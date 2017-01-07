Отменены авиарейсы из Борисполя в Стамбул В турецком городе снегопад.

Два авиарейса из Международного аэропорта "Борисполь" в Стамбул в субботу утром отменены, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Отменен рейс TK 458 (время вылета 10.45, Turkish Airlines), а также рейс PS 9558 (время вылета 10.45, Ukraine International Airlines), оба – из терминала D.

Вчера вечером были отменены два авиарейса этих же компаний в Стамбул. Оба самолета должны были вылететь в 21:15. Причиной стал снегопад в Стамбуле.

На авиарейсы в Стамбул в субботу в 12:30 пока открыта регистрация.

Турецкое агентство "Анадолу" пишет, что высота снежного покрова в ряде районов Стамбула достигла 40 см. Из-за непогоды отменены либо задержаны десятки рейсов. Пролив Босфор закрыт для судоходства.

Напомним, в пятницу из-за критических погодных условий в Днепре были отменены шесть авиарейсов из "Борисполя" в этот город. Также вечером не смог отправиться самолет в Запорожье.