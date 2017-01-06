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Пограничники задержали 29 вагонов с лесом-кругляком, следовавших в Румынию

Еще 27 вагонов находились на разных станциях в Одесской области.

Пограничники задержали 29 вагонов с лесом-кругляком, следовавших в Румынию
Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Украинские пограничники в ходе совместной операции с представителями Нацполиции, прокуратуры, Службы безопасности и Раздельнянского лесничества задержали на границе с Приднестровьем 29 вагонов с лесом-кругляком.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Фейсбуке.

"На днях в международный пункт пропуска «Кучурган-железнодорожная станция» на выезд из Украины прибыли 29 железнодорожных вагонов с грузом древесины, которые направлялись в Румынию. Грузоотправителем являются фирмы, зарегистрированные в Киеве и Киевской области", - написал он.

При этом, в документах на груз была указана ложная информация, в частности, там было написано "древесина топливная", однако на самом деле часть древесины была "деловой", которая запрещена к вывозу.

Как выяснилось, общее количество грузовых вагонов сформированного железнодорожного состава должно быть 56. 29 из них прибыли в пункт пропуска "Кучурган - железнодорожный", а остальные находились на разных станциях в Одесской области.

Напомним, Верховная Рада ввела запрет (мораторий) на экспорт необработанного леса. Он вступил в силу 1 декабря 2015 года. Закон запрещает на протяжении 10 лет экспортировать за рубеж лесоматериалы в виде необработанной древесины, т.н. лес-кругляк и пр.

В ноябре президент Петр Порошенко пообещал, что Украина снимет мораторий на экспорт леса-кругляка, что позволит ЕС предоставить стране транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Совместная рабочая группа правительства и парламента разработала законопроект, который снимает мораторий на экспорт леса из Украины и усиливает штрафы за вырубку деревьев.

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Тэги: контрабанда, вырубка деревьев, леса
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