В Одессе поймали убийцу двух человек Преступление рецидивист совершил на почве ревности.

Фото: od.npu.gov.ua

В среду в Одессе полицейские задержали мужчину, убившего в новогоднюю ночь в селе Прилиманское Овидиопольского района мужчину и женщину.

Как сообщается на сайте полиции, в первые минуты Нового года правоохранителям полицию поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти - рублеными ранами головы и туловища.

Вскоре полицейские установили личности погибших и убийцы. Преступником оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин Молдовы.

Среди населения были распространены фото и видеозаписи с изображением подозреваемого.

В результате трехдневной работы местонахождение злоумышленника было установлено и его задержали. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя.

Напомним, 29 декабря около 14 часов дня 31-летний житель Овидиополя Дмитрий Погорелов, будучи пьяным, поджег дом другого местного жителя. После этого он в соседнем доме жестоко убил женщину и ее двухлетнего ребенка, обезглавив обоих, и тоже поджег дом.

Затем на грузовике MAN подозреваемый в убийстве поехал в сторону Одессы. По предварительным данным, он хотел въехать на автомобиле в толпу людей, но ему не дали попасть в город. Тогда злоумышленник свернул с трассы в поле, бросил грузовик в стерне и скрылся от полицейских.

На следующий день его задержали в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе. Во время задержания Погорелов сопротивления не оказывал.