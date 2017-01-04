На канатной дороге во Львовской области застряли 52 туриста Лыжники провели час на остановившемся подъемнике из-за отключения электричества.

Фото: www.navkolosvitu.com

Во Львовской области спасатели оказали помощь 52 туристам-лыжникам, который застряли на канатной дороге из-за отключения электричества.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"3 января в 13:16 поступило сообщение, что на горе Погар Сколевского района из-за прекращения электроснабжения остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находилось 52 человека. Спасатели подключили аварийный двигатель и начали спуск в реверсном режиме", - говорится в сообщении.

В 14:20 туристов сняли с подъемника, на котором они провели около часа.

В течение всего времени спасатели мониторили трассы с помощью снегоходов.

Напомним, в сентябре прошлого года несколько десятков туристов провели ночь в кабинке фуникулера в Альпах.