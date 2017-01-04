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Австрия выделила жителям Донбасса 2 млн евро гумпомощи

Председатель ОБСЕ посетил станцию по фильтрации воды в Мариуполе.

Австрия выделила жителям Донбасса 2 млн евро гумпомощи
Себастьян Курц
Фото: EPA/UPG

Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что Австрия выделила жителям востока Украины еще 2 млн евро гуманитарной помощи.

Об этом она написал в своем микроблоге Twitter.

"Австрия предоставляет дополнительные 2 миллиона евро для оказания гуманитарной помощи населению в восточной части Украины", - отметил Курц.

Он также сообщил, что посетил станцию по фильтрации воды в Мариуполе, которая обеспечивает чистой водой более 400 тыс. человек в городе благодаря поддержке  Международного комитета Красного Креста.

Фото: twitter.com/sebastiankurz

Напомним,  3-4 января Курц находится с рабочим визитом в Донецкой области, чтобы ознакомиться с ситуацией. Его сопровождал глава МИД Украины Павел Климкин. Во время визита, в частности, обсуждались перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Также по итогам визита Курц определил первоочередные цели по Украине, главной задачей из которых является установление режима прекращения огня в зоне АТО. По итогам визита Курц заявил, что снова посетит Украину в ближайшие недели.

В декабре 2016 года Италия выделила €1 млн гумпомощи для пострадавших на Донбассе.

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Тэги: гуманитарная помощь, Донбасс, Австрия, Себастьян Курц
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