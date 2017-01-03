В Каменском запретили продажу и использование пиротехники после пожара в исполкоме В новогоднюю ночь из-за пиротехники горел четвертый этаж здания мэрии.

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Мэр Каменского Андрей Белоусов во вторник, 3 января, издал распоряжение о запрете продажи и использования пиротехники в городе, сообщает пресс-служба горсовета.

Решение о запрете розничной продажи и использования пиротехнических изделий в общественных местах на период праздников принято в связи с инцидентом, который произошел в Каменском в новогоднюю ночь, когда из-за пиротехники в здании мэрии произошел пожар.

Напомним, в новогоднюю ночь во время массового празднования Нового года на площади Калнышевского в Каменском (бывший Днепродзержинск) произошел пожар в здании горисполкома.

Горело помещение на 4-м этаже, где расположен департамент финансов. Предварительная причина возгорания – петарда, которая неизвестно как долетела на такую высоту.