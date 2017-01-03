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ГлавнаяОбществоВойна

Климкин и Курц посетили Мариуполь и КПВВ "Пищевик"

Председатель ОБСЕ находится с визитом в Донецкой области.

Министр иностранных дел Павел Климкин и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц посетили Мариуполь, а также пропускной пункт въезда-выезда "Пищевик" в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа в Twitter.

Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
с.Виноградное, Донецкая область
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
с.Виноградное, Донецкая область
с.Виноградное, Донецкая область
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
с.Виноградное, Донецкая область
с.Виноградное, Донецкая область
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
с.Виноградное, Донецкая область
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Напомним, 3-4 января Курц находится с рабочим визитом в Донецкой области, чтобы ознакомиться с ситуацией. Сопровождает его Кликин. Они должны обсудить планы Австрии как председательствующей страны ОБСЕ на 2017 год. В том числе Украина намерена поговорить о перспективах развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Тэги: Мариуполь, фото, ОБСЕ, репортаж, Павел Климкин, Себастьян Курц
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