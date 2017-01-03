Пограничники изъяли 7,3 млн пачек сигарет в 2016 году Контрабанда сигарет остается одной из наиболее распространенных.

Фото: sbu.gov.ua

Пограничники в течение 2016 года более 1,5 тысяч раз предотвращали незаконное перемещение табачных изделий через границу.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, на границе с ЕС задержали более 5,5 млн пачек сигарет. Кроме того, в тыловых районах выявлено 24 базы накопления табачных изделий с 1,8 млн пачек.

Напомним, 29 декабря пограничники обнаружили крупнейшую в 2016 году партию контрабандных сигарет. В грузовике, который должен был везти лесоматериалы, оказались 145 500 пачек.