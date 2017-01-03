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Пограничники изъяли 7,3 млн пачек сигарет в 2016 году

Контрабанда сигарет остается одной из наиболее распространенных.

Пограничники изъяли 7,3 млн пачек сигарет в 2016 году
Фото: sbu.gov.ua

Пограничники в течение 2016 года более 1,5 тысяч раз предотвращали незаконное перемещение табачных изделий через границу.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, на границе с ЕС задержали более 5,5 млн пачек сигарет. Кроме того, в тыловых районах выявлено 24 базы накопления табачных изделий с 1,8 млн пачек.

Напомним, 29 декабря пограничники обнаружили крупнейшую в 2016 году партию контрабандных сигарет. В грузовике, который должен был везти лесоматериалы, оказались 145 500 пачек.

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Тэги: Госпогранслужба, контрабанда, табак
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