Двое военных погибли из-за неосторожного обращения с оружием ЧП произошло в воинской части у Марьинки.

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2 января двое военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне АТО вблизи Марьинки.

По данному факту проводится следствие, обстоятельства происшествия выясняются, сообщает штаб АТО.

За прошедшие сутки оккупанты 32 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП они обстреляли Широкино, из 82-миллиметровых минометов – Широкино и Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутовое и Лебединское. По Гнутовому вел огонь снайпер, у Талаковки боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганске.

На Донецком направлении обстрелам их такого же оружия подверглись Луганское, Северное, Авдеевка, Троицкое и Зайцевое.

Напомним, 29 декабря четверо военных пострадали при неосторожном обращении с гранатой РГД-5.