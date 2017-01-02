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За сутки на Донбассе ранены четверо бойцов АТО

Погибших в ходе боевых действий среди военнослужащих нет.

За сутки на Донбассе ранены четверо бойцов АТО
Фото: uacrisis.org

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ранены четверо военнослужащих.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Четыре наших бойца получили ранение", - сказал он.

Мотузянык также отметил что 1 января в зоне АТО было зафиксировано два пролета беспилотников противника.

Напомним, в селе Донское Донецкой области в результате бытового конфликта военнослужащий ВСУ получил смертельные телесные повреждения, еще двое гражданских лиц были травмированы.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины, погибшие в АТО
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