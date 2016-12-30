В субботу в Киеве до +1 градуса Осадков в столице не прогнозируют.

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В субботу, 31 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, в Закарпатье -10...-15 градусов, днем -2...+5 градусов.

В Карпатах без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью -10...-15 градусов, днем +2...-3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-7 градусов, днем +4...-3 градуса.