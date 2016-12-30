Пинчук предложил "болезненные компромиссы" ради мира на Донбассе Бизнесмен заявил, что Украина должна пойти на уступки.

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Украинский бизнесмен Виктор Пинчук написал статью в Wall Street Journal, в которой предлагает пойти на "болезненные компромиссы" ради мира на Донбассе.

Пинчук признает, что Украина должна иметь право самостоятельно определять свое будущее, а Россия обязана выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений по прекращению огня и выводу своих войск. "Но это может быть частью большей картины, в которой мы идем на болезненные компромиссы ради мира", - говорится в публикации.

Компромиссы, которые предлагает Пинчук:

Украине стоит рассмотреть снятие с повестки дня вопроса вступления в Европейский союз. Он предлагает строить европейскую страну, не вступая в Евросоюз, но оставаясь при этом его привилегированным партнером.

Украина не поднимает вопрос территориальной принадлежности Крыма во время мирных переговоров на Донбассе. Пинчук предполагает, что в течение 15-20 лет Украина сможет продемонстрировать достаточное развитие, чтобы Крым сам захотел вернуться в ее состав, как это произошло с ГДР и ФРГ.

Местные выборы на Донбассе, возможно, придется провести до восстановления Украиной контроля над оккупированными районами. Пинчук соглашается с тем, что такие выборы будут нечестными, но, по его мнению, такой компромисс покажет, что Украина хочет мирной реинтеграции Донбасса.

Украина не сможет вступить в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Альянс не приглашал Украину, а если бы предложение и было, это чревато международным кризисом беспрецедентного масштаба. Поэтому Пинчук считает, что Украине стоит согласиться на нейтралитет в ближайшее время.

Пинчук пишет, что в обмен на такие компромиссы Украине понадобятся реальные гарантии безопасности.

"В 1994 году по Будапештскому меморандуму США, Россия, Британия, Франция и Китай пообещали Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала. Мы поверили этому соглашению, но когда Россия вторглась в Крым, мы получили болезненный урок: заверения - это не гарантии. Украина должна предложить реалистичные, подробные предложения по всем этим пунктам. Мы также должны ясно дать понять, что готовы принять поэтапное снятие санкций против России по ходу того, как мы будем идти к свободной, единой, мирной и безопасной Украине", - заявил Пинчук.

Бизнесмен считает, что жизни украинских граждан стоят того, чтобы мир был достигнут ценой подобных компромиссов.