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Полиция продолжает искать овидиопольского убийцу под Одессой

В операции участвуют более 600 человек.

Полиция продолжает искать овидиопольского убийцу под Одессой
Фото: dumskaya.net

Полиция Одессы продолжает поиски жителя Овидиополя Дмитрия Погорелова, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ребенка, двух поджогах и попытке теракта.

Об этом сообщает "Думская".

Как сообщили в полиции, ночью операция, в которой участвуют больше 600 человек, была приостановлена, чтобы не подвергать риску людей. Утром поиски были возобновлены.

По словам правоохранителей, за кольцо окружения преступник выйти не мог и прячется где-то в районе Дальника, Санжейки и Грибовки.

Сейчас полицейские, солдаты и вооруженные добровольцы из числа местного населения обыскивают заброшенные дома и закрытые на зиму базы отдыха.

Фото: dumskaya.net

В населенных пунктах области, включая Одессу, усилены меры безопасности, на дорогах выставлены блокпосты, полиция проверяет все покидающие территорию автомобили.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, в Овидиополе Одесской области в четверг было совершено жестокое двойное убийство. Жертвами преступника стали 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. Подозреваемый - 31-летний местный житель. По информации полицейских, он планировал въехать на грузовике в толпу людей в Одессе.

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Тэги: убийство, полиция, Одесская область
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