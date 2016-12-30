Назначен начальник управления Нацполиции в Киевской области Полковник Дмитрий Ценов временно исполнял обязанности начальника ГУ Нацполиции в Киевской области с июня 2016 года.

Дмитрий Ценов Фото: kv.npu.gov.ua

Министерство внутренних дел назначило начальником Главного управления Национальной полиции Киевской области временно исполняющего обязанности начальника управления Дмитрия Ценова.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Приказ о назначении руководителя полиции столичного региона объявил 29 декабря на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян", - говорится в сообщении.

Ценов с апреля по ноябрь 2014 года работал начальником Киево-Святошинского районного отдела Главного управления министерства внутренних дел Украины в Киевской области. С ноября 2014 года был замначальника ГУ МВД Украины в Киевской области, а с ноября 2015 года - занимал должность заместителя управления Нацполиции в Киевской области.

С июня 2016 полковник Ценов временно исполнял обязанности начальника ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Напомним, в ноябре 2015 года начальником ГУМВД Украины в Киевской области был назначен Вадим Троян. В марте 2016 года он стал первым замначальника Национальной полиции, а с 14 ноября 2016 года - исполняющим обязанности главы Нацполиции, вместо Хатии Деканоидзе, которая ушла в отставку.