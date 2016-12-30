​В Ровенской области при пожаре в частном доме погибли двое детей Предварительная причина пожара - неисправность печного отопления.

Фото: 3dvsem.com

В Ровенской области в результате пожара в частном доме погибли двое малолетних детей, их мать была госпитализирована.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла вчера вечером в селе Дубины Острожского района в 35 км от райцентра. На месте спасателями было установлено, что горит одноэтажный шлаковый дом.

"Еще до приезда пожарных хозяйка дома вынесла из горящего дома своего погибшего сына 2013 года рождения. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело погибшей девочки 2016 года рождения", - говорится в сообщении.

Мать погибших была госпитализирована в районную больницу.

Предварительная причина пожара - неисправность печного отопления. Окончательную причину установит следствие.

Напомним, в Киеве во время пожара в частном доме погибли четверо детей. Также с ожогами была госпитализирована 12-летняя девочка.