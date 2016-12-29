Украинская сторона передала боевикам 15 человек Украина также инициировала обмен 58 заложников на 228 сторонников сепаратистов.

Архивное фото Фото: EPA/UPG

Украинская сторона передала боевикам "ДНР-ЛНР" 15 человек, которые ранее были задержаны за участие в незаконных группировках.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Украина пошла на такой жест доброй воли в надежде окончательно "разморозить" процесс обмена пленными, который блокировался боевиками. Мы готовы идти на уступки, чтобы быстрее вернуть пленных в семьи", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

По его словам Украина также инициировала обмен 58 подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов.

"СБУ приложит максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников", - сказал Грицак.

Напомним, боевики заявили, что готовы отдать 47 человек со своей стороны при условии получения со стороны Украины 690 человек.