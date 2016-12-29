Mitsubishi сделала Нацполиции скидку на служебные автомобили Украина получит 736 автомобилей, а не 635.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Корпорация Mitsubishi Motors предоставила Украине скидку на закупку служебных автомобилей для Национальной полиции.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Фейсбуке.

"Рад сообщить, что глава корпорации Mitsubishi Motors господин Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране, и выразил готовность предоставить скидку", - написал Аваков.

Скидка, по его словам, составит 14% от начальной стоимости проекта.

"Центр обслуживания подразделений Нацполиции получил письмо от официального представителя Mitsubishi по согласованию предоставления скидки в размере до 14% от начальной стоимости проекта. Таким образом, Нацполиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 440 774,25 гривен на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше", - добавил глава МВД.

Окончательная цена будет определена в ближайшее время после согласования изменений в договор.

Напомним, ранее Аваков обсудил с главой Mitsubishi Motors снижение цен на автомобили для Нацполиции. Согласно условиям японской стороны, в 2017 году полиция должна была получить 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 510 932 грн, что в денежном эквиваленте составляет 58,6 тыс. долларов за один автомобиль. Благодаря предоставленной скидке полиция получит 736 автомобилей.

С октября 2015 года Япония передала Украине 1,6 тыс. полицейских автомобилей.