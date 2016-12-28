В Донецке взорвалась машина с перебежчиком из СБУ Бывшему полковнику оторвало ноги.

Евгений Косяк

20 декабря в центре Донецка по ул. Артема, 147 взорвалась машина, в которой находился бывший замначальника следственного отдела УСБУ в Донецкой области Евгений Косяк. Ему оторвало ноги.

О мощном взрыве стало известно из сообщений в соцсетях. Позже лидер праворадикальной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов написал в своем ЖЖ, что пострадал Косяк.

Глава СБУ Василий Грицак в интервью телеканалу 112 подтвердил эту информацию.

"Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию. Например – заместитель начальника следствия Донецкого управления. Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка. Мы его задержали, отдокументировали, а потом обменяли на наших патриотов", - сказал он.

45-летний Евгений Косяк имел звание полковника юстиции, был замначальника Следственного отдела УСБУ в Донецкой области. В 2014 году он арестовывал "народного губернатора" Павла Губарева. Затем Косяк выехал в Мариуполь. 10 августа 2015 года Косяк был задержан во время передачи материалов с ограниченным доступом "сотруднику МГБ ДНР". В сентябре 2016 года Косяк был обменян как "житель ДНР". Тогда в обмен на четырех сепаратистов Украина получила волонтера Владимира Жемчугова и сотрудника ООН Юрия Супруна.