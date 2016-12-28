На одесской свалке нашли обгоревший труп со связанными конечностями Это уже второй подобный случай в декабре.

архивное фото Фото: www.ostro.org

Во вторник около часа ночи в Одессе на свалке был найден обгоревший труп мужчины со связанными конечностями, сообщил LB.ua источник в полиции.

Личность погибшего не установлена.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Напомним, 1 декабря в одесском парке имени Шевченко был обнаружен обгоревший труп женщины на инвалидной коляске.