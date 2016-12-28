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На одесской свалке нашли обгоревший труп со связанными конечностями
Это уже второй подобный случай в декабре.
архивное фото
Во вторник около часа ночи в Одессе на свалке был найден обгоревший труп мужчины со связанными конечностями, сообщил LB.ua источник в полиции.
Личность погибшего не установлена.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
Напомним, 1 декабря в одесском парке имени Шевченко был обнаружен обгоревший труп женщины на инвалидной коляске.