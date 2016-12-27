Штаб АТО насчитал 37 обстрелов в понедельник
Боевики стреляли из артиллерии, танков и БМП.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 37 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.
На Мариупольском направлении по Широкино трижды вели огонь танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному. Украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино, сообщает штаб АТО.
На Донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке, Опытном, Южном, Зайцевом и Луганском.
На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.
Напомним, очередное перемирие на Донбассе должно было начаться с полуночи 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске. Однако на практике режим прекращения огня продлился лишь 25 минут. В понедельник министр обороны Степан Полторак признал, что договоренности о прекращении огня на Донбассе не выполняются боевиками.