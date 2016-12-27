В Луганской области двое украинских военных попали в плен (обновлено) Возвращаясь из больницы, военные сбились с маршрута и заехали на контролируемую боевиками территорию.

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В штабе антитеррористической операции в ночь на вторник сообщили об исчезновении двух военных в Луганской области.

"Около 16:00 26 декабря 2016 года в районе КПВВ "Золотое" двое военнослужащих одной из воинских частей, выполняющей задания в Луганской области, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками. Сейчас с ними связь отсутствует", - сообщили в штабе АТО 26 декабря.

Обстоятельства события выясняются, отметили в штабе.

Обновление. ТСН со ссылкой на информацию, полученную от штаба АТО, пишет, что военные попали в плен, их доставили в Луганск.

Напомним, с полуночи 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске, на Донбассе должно было начаться очередное перемирие. Однако на практике режим прекращения огня продлился лишь 25 минут.

В понедельник министр обороны Степан Полторак признал провал инициативы о перемирии.