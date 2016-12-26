Жители села в Ровенской области избили и обстреляли гостей с Волыни Приезжие сослались на то, что в их селе бары работают только до полуночи.

Фото: rv.npu.gov.ua

Ночью 25 декабря в селе Деражное Костопольского района Ровенской области произошла массовая драка со стрельбой.

Как сообщается на сайте областной полиции, во время застолья в развлекательном заведении жители Деражного подрались с молодыми людьми из села Цумань Киверцовского района Волынской области. Владельцы заведения пытались прекратить конфликт. Драка, в которой приняли участие около 20 человек, переместилась на улицу. Впоследствии началась стрельба.

В результате 52-летний муж владелицы заведения в результате падения сломал руку. С непроникающими ранениями от выстрелов из травматического оружия за помощью к медикам обратились 19-и 22-летний жители Волынской области. Еще двое жителей Деражного получили незначительные телесные повреждения.

На месте происшествия изъяли гильзы от устройства для отстрела резиновых пуль и газовый баллончик с маркировкой "Терен-4".

По словам приезжих молодых людей с Волыни, они отправились отдыхать в соседнюю область, потому что в родном селе все заведения работают только до полуночи.

Полиция готовит представление об ограничении режима работы развлекательного заведения.

Отмечается, что это не первый случай, когда в Деражном дерутся жители двух областей.

Напомним, сообщения о массовых драках в Ровенской области регулярно появляются в сводках полиции. Так, в июне на праздновании свадьбы в городе Вараш (бывший Кузнецовск) произошла массовая драка со стрельбой. Успокаивать дерущихся вынужден был полк спецназначения "Днепр-1".

В марте 30 вооруженных мужчин из поселка Рокитное устроили драку со стрельбой с жителями села Ельное.

В апреле прошлого года на пасхальные выходные село Березовое подралось с соседним Старым Селом. После драки жители Березового перекрыли дорогу в сторону Старого Села и установили блокпосты. В Березовое пришлось вводить наряд милиции и пограничников.

Осенью 2015 между жителями сел Дроздынь и Березовое произошла драка в формате "стенка на стенку".