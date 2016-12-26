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За сутки на Донбассе ранены пятеро военных
Погибших нет.
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе получили ранения пятеро украинских военнослужащих
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, пятеро бойцов получили ранения", - сообщил он.
Напомним, ранее двое военнослужащих из-за неосторожного обращения с оружием получили небоевые огнестрельные ранения.