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За сутки на Донбассе ранены пятеро военных

Погибших нет.

За сутки на Донбассе ранены пятеро военных
Фото: uacrisis.org

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе получили ранения пятеро украинских военнослужащих

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, пятеро бойцов получили ранения", - сообщил он.

Напомним, ранее двое военнослужащих из-за неосторожного обращения с оружием получили небоевые огнестрельные ранения.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины, Андрей Лысенко
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