За сутки на Донбассе ранены пятеро военных Погибших нет.

Фото: uacrisis.org

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе получили ранения пятеро украинских военнослужащих

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, пятеро бойцов получили ранения", - сообщил он.

Напомним, ранее двое военнослужащих из-за неосторожного обращения с оружием получили небоевые огнестрельные ранения.