Разведка насчитала 18 погибших боевиков в боях на Светлодарской дуге В больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей.

Фото: пресс-служба президента

Разведка Министерства обороны заявляет о гибели 18 и ранении 38 боевиков в ходе боев у Светлодарска Донецкой области 19-25 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"В период 19-25 декабря потери противника составили: 18 военнослужащих убитыми и 38 ранеными", - говорится в сообщении.

Больше всего убитых - 15 человек - из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса боевиков (Брянка, Луганская область)

Сообщается также, что в гражданских больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей в связи с сокрытием размещения большого количества раненых военнослужащих незаконных вооруженных формирований.

"Морг главной городской больницы заполнен убитыми российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

В больницах на временно оккупированных территориях Луганской области проводится выписка больных гражданских лиц для освобождения койкомест для раненых боевиков.

Напомним, с полуночи 24 декабря на Донбассе начал действовать "режим тишины", о чем договорились в Минске. Однако несмотря на установленный "режим тишины", боевики продолжают вести обстрелы позиций украинских военных.