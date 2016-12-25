Папа Римский в рождественском послании попросил мира для Сирии и Украины Около 40 тыс. человек пришли на площадь Святого Петра послушать обращение Папы Римского.

Папа римский Франциск в ходе рождественского послания Urbi et Orbi (Граду и миру) призвал мировое сообщество добиться прекращения войны в Сирии.

"Настало время, чтобы оружие навсегда замолкло, а мировое сообщество активно занялось выработкой решения путем переговоров", - сказал он, выступая перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, передает Интерфакс-Украина.

"В ставшей мученицей Сирии было пролито слишком много крови", - добавил понтифик, призвав также положить конец конфликтам в других частях света, в частности, в Украине.

"Мир мужчинам и женщинам, которые сейчас страдают от последствий конфликта в востоке Украины. Там срочно нужно добиться общего стремления помогать населению и выполнять взятые на себя обязательства", - подчеркнул Папа Римский.

Он пожелал "мира всем, кто потерял близких людей из-за терактов" по всей планете.

Итальянские СМИ отмечают, что, по данным Ватикана, около 40 тыс. человек пришли на площадь Святого Петра послушать обращение Папы Римского. Часть площади при этом была недоступна для верующих в связи с принятыми серьезными мерами безопасности.

Напомним, 25 декабря отмечается католическое рождество, так этот праздник считается одним из самых важных для католической церкви во многих странах мира принято отмечать его по разному и придерживаться различных традиций.